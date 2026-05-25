        İspanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

        İspanya Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Dünya Kupası için açıklanan kadroda Real Madrid'den futbolcu yer almaması dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 14:29 Güncelleme:
        İşte İspanya'nın Dünya Kupası kadrosu!

        2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden İspanya Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu.

        Teknik Direktör Luis de la Fuente'nin tercihleri doğrultusunda kafileye 26 futbolcu davet edildi. Luis de la Fuente'nin, Real Madrid'ten kadroya hiç futbolcu dahil etmemesi ise dikkat çekti.

        İspanya Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

        Kaleci: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia

        Defans: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pufill, Eric Garcia, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

        Orta saha: Rodrigo Hernandez, Martin Zubimendi, Pedri Gonzalez, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Pablo Gavi, Alex Baena

        Forvet: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Victor Munoz, Nico Williams, Yeremy Pino

