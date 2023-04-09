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İspanya'nın kuzeyindeki orman yangınları üç haftadır sürüyor

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde farklı yerlerde üç haftadır art arda çıkan orman yangınları 20 bin hektarlık alanı kül etti.

İspanya'nın kuzeyindeki orman yangınları üç haftadır sürüyor
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AA

Orman yangınlarında son 20 yılın en kötü mart ayını geçiren İspanya'da ekolojik dengeler risk altında bulunuyor.

Asturias bölgesinde mevcut durumda 9 noktada yangınların devam ettiği, 21 yerde ise soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sivil Koruma, itfaiye ve orman çalışanlarının yanı sıra askeri birliklerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam ediliyor.

Asturias özerk yönetimi hükümeti başkanı Adrian Barbon, 23 Mart'ta başlayan orman yangınlarının 20 bin hektarlık alanı etkilediğini, merkezi hükümetten "afet bölgesi" ilan edilmesini istediklerini ve yerleşim yerlerine yakın olan bölgelerde alarm düzeyinin 2. dereceye yükseltildiğini duyurdu.

Barbon, geçmişte örneği görülmeyen bir durum yaşadıklarını belirterek, bundan böyle ormanlık alan ile yerleşim yerleri arasındaki boşluğu 75 metreden 150 metreye çıkaracaklarını açıkladı.

Ülkede mart ayında Castellon ve Teruel kentleri arasında çıkan yılın ilk büyük orman yangınlarıyla birlikte şimdiye kadar ülke genelinde 40 bin hektardan fazla alan yandı.

İspanya 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş, toplamda 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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