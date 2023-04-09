Asturias bölgesinde mevcut durumda 9 noktada yangınların devam ettiği, 21 yerde ise soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Orman yangınlarında son 20 yılın en kötü mart ayını geçiren İspanya 'da ekolojik dengeler risk altında bulunuyor.

Sivil Koruma, itfaiye ve orman çalışanlarının yanı sıra askeri birliklerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam ediliyor.

Asturias özerk yönetimi hükümeti başkanı Adrian Barbon, 23 Mart'ta başlayan orman yangınlarının 20 bin hektarlık alanı etkilediğini, merkezi hükümetten "afet bölgesi" ilan edilmesini istediklerini ve yerleşim yerlerine yakın olan bölgelerde alarm düzeyinin 2. dereceye yükseltildiğini duyurdu.