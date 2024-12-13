Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım İspanya, Türkiye ile aynı grupta olmak istiyor! - Futbol Haberleri

        İspanya, Türkiye ile aynı grupta olmak istiyor!

        İspanya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Pablo Amo, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekiminin ardından "Umarım E Grubu'nda oluruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 13.12.2024 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya, Türkiye'nin grubunu istiyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde E Grubu'nda Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte yer alan Türkiye'nin muhtemel rakibi İspanya'da teknik heyet, Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda'yı yenerek bu grupta yer almak istiyor.

        İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimine İspanya'yı temsilen katılan İspanya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Pablo Amo, "Umarım E Grubu'nda oluruz." dedi.

        İspanyol basınına değerlendirme yapan Amo, Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda'ya karşı oynayacakları karşılaşmanın sonucuna göre yenerlerse "E", kaybederlerse "G" (Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta) grubunda yer alacaklarını belirterek, İspanya'nın Hollanda'yı eleyerek gelecek haziran ayındaki 4'lü finale katılmak istediğini söyledi.

        REKLAM

        Amo, "İnşallah E Grubu'nda oluruz. Şu anda çıkarabileceğimiz sonuç budur. Bu, mart ayında (Hollanda maçının tarihi) neler yaşayacağımıza bağlı olarak oldukça şartlandırılmış bir kura çekimi. Bu nedenle şu anda şu veya bu grubun ne olabileceğine dair hipotezler hakkında konuşmak mantıklı değil. Bizim için şu anda en önemli olan şey Hollanda maçına mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak." değerlendirmesini yaptı.

        "BELKİ DE HOLLANDA'YA YENİLMEMİZ DAHA HAYIRLI OLUR"

        İspanyol basını ise "E" ve "G" gruplarını kıyasladığında "Türkiye'nin Polonya'ya göre daha "tehlikeli rakip" olduğunu belirtti.

        Marca gazetesi, kura çekimi sırasında internet sitesindeki yorumda, Dünya Kupası'nın Uluslar Ligi'nden çok daha önemli olduğunun altını çizerek Türkiye ile eşleşmemek için "Belki de Hollanda'ya yenilmemiz daha hayırlı olur." ifadesini kullandı.

        Marca ve As gazeteleri, "Arda Gülerli Türkiye mi? Lewandoskili Polonya mı?" sorularıyla İspanya'nın iki alternatifinin de zorluğuna dikkati çekti.

        As, gazetesi ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler yanı sıra Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nu da öne çıkardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        13 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Ekmek detayı kahreden vahşette karar!
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Melo: Galatasaray makası çok açtı!
        Melo: Galatasaray makası çok açtı!
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Moskova City ve Esad ailesinin lüks yatırımları
        Moskova City ve Esad ailesinin lüks yatırımları
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar