İspanya’da 3’ü altın 5 madalya!

İspanya’nın Alicante kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye’yi 6’sı kadın 1’i erkek olmak üzere 7 sporcu temsil etti.

Milli sporcular, 3 altın ve 2 bronz madalya elde etti. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar ve +73 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanırken, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile 67 kiloda İkra Kayır bronz madalyanın sahibi oldu.