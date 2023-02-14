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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkeye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri yardım çalışmalarını sürdürüyor.

O ekipler arasında yer alan İspanya Askeri Acil Durum Birimi de (UME) çok sayıda vatandaşın enkazdan kurtulmasını sağladı. Kurtarulan isimlerden biri de Leyla hanımdı.

İspanya Askeri Acil Durum Birimi (UME) resmi Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımda depremzedeleri ziyaret edip fotoğraf çektirdikleri anları "Leyla'nın bizden tüm İspanyollara göndermemizi istediği sevgi dolu bir kucaklaşmadan daha büyük bir ödül olamaz. Dayan Türkiye" notuyla paylaştı.