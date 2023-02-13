Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

İspanyol arama kurtarma ekibinden paylaşım: Güle güle Türkiye

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına dünyanın dört bir yanından ekipler Türkiye'ye destek için geldi. Türkiye'de çalışmaları son bulan İspanyol ekipler, "Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık. Güle güle Türkiye" ifadelerini kullandı

İspanyol arama kurtarma ekibinden paylaşım: Güle güle Türkiye
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

İspanya'nın Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR), ülkesine dönüş öncesi son paylaşımı yaptı. Paylaşımda, "Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık" ifadeleri kullanıldı.

USAR'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İspanya için kalkış yapacağız. Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık. Güle güle Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

İspanyol ekip, dün yaptığı paylaşımda ise "Ruhumuzda acı var ama verilen görevleri tamamladıktan sonra İspanya'ya dönmek zorundayız. Türkiye'den kardeşlerimiz, kalbimizdesiniz" sözleriyle veda etmişti.

SENEGAL 30 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDERDİ

Foto: AA
Foto: AA

Senegal, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için 30 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

Senegal İtfaiyesine bağlı 30 kişilik arama kurtarma ekibi, Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'ndan TSİ 10.50'de Adana Havalimanı'na gitmek üzere hareket etti.

Ekip, Adana'dan kara yoluyla Hatay'a gidecek ve oradaki arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

Ekip sorumlusu Djibril Sall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarma ekibinin 2012'den bu yana Senegal İtfaiyesi bünyesinde çalıştığını söyledi.

Foto: AA
Foto: AA

Sahra Altı Afrika'da bu alandaki en donanımlı ekip olduklarını söyleyen Sall, Senegal'de çökmeye bağlı tüm arama kurtarma çalışmalarının kendileri tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Sall, sahadaki zor şartların kendilerini korkutmadığının altını çizerek, "Tek dileğimiz hala enkaz altındaki canlara ulaşmak. Her türlü zorluğa hazırız, Türk halkının yanındayız." dedi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğine atanan Nur Sağman da ekip sorumlusu Sall'e Türk bayrağı vererek "Gerçekten sizleri karşımda görünce çok duygulandım. Sizler Türkiye-Senegal dostluğunun simgesisiniz. İnşallah Türkiye'de canlar kurtaracaksınız. Yolunuz açık olsun." diye konuştu.

Sağman, ekibi uçağa kadar uğurladı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'deki Türkler depremzedeler için tek yürek
DÜNYA ABD'deki Türkler depremzedeler için tek yürek
Japonya Tohoku depreminde neler oldu, kaç kişi hayatını kaybetti, ne zaman oldu?
DÜNYA Japonya tarihinin en büyük depremi
Güney Kore'den gelen ve yaralanan 3 arama kurtarma köpeği ayaklarındaki bandajlarla çalışıyor
DÜNYA Ayaklarında bandajla çalışıyorlar
ABD'den vatandaşlarına Rusya'yı terk edin çağrısı
DÜNYA ABD'den vatandaşlarına Rusya'yı terk edin çağrısı
Pentagon'dan UFO açıklaması geldi: UFO alarmı nedir, iddialar doğru mu ve hakkında neler biliniyor? - Son haberler
DÜNYA UFO alarmı: Neler biliniyor?
ABD UFO mu vurdu? Dünya alarmda: Pentagon "UFO Shutdown" açıklaması yaptı! UFO nedir ve nerede görüldü?
DÜNYA Dünya gündeminde UFO alarmı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türk ve Yunan halkları dosttur
DÜNYA Miçotakis: Türk ve Yunan halkları dosttur
İsrail savaş uçakları, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
DÜNYA İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Yunanistan ve Karadağ ekipleri ülkelerine döndü
DÜNYA Yunan ve Karadağlı arama kurtarma ekipleri ülkelerine ...
Suudi Arabistan'dan deprem bölgesine gönderilen yardımların tamamı Türkiye'ye ulaştı
DÜNYA Suudi Arabistan'dan gelen yardımların tamamı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.