İspanyol basınında Fenerbahçe-Sevilla maçının yankıları! "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu"

Marca (İspanya):

"Sevilla çeyrek finale yükselebilmek için acı çekmek zorunda kaldı. Sevilla taraftarlarının göğsünü kabartmadı ama yine de çeyrek finale yükselmeyi başardı. Sevilla kendi sahasında attığı 2 golü korumanın dışında başka hiçbir şey yapmadı. Fenerbahçe, Sevilla'nın başını her dakika belaya soktu. Sevilla atakları Fenerbahçe kalecisini hiç endişelendirmedi. Sevilla direndi ve bu sayede Fenerbahçe'yi eledi."