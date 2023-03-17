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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İspanyol basınında Fenerbahçe-Sevilla maçının yankıları! "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen kupaya son 16 turunda veda etti. Sevilla'nın çeyrek finale kaldığı mücadeleye İspanyol ve Portekiz basını da geniş yer ayırdı. Gazeteler, Sevilla'nın İstanbul'da ecel terleri dökerek tur atladığını yazdı. İşte öne çıkan yorumlar...

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  • İspanyol basınında Fenerbahçe-Sevilla maçının yankıları! "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu"

    Marca (İspanya):

    "Sevilla çeyrek finale yükselebilmek için acı çekmek zorunda kaldı. Sevilla taraftarlarının göğsünü kabartmadı ama yine de çeyrek finale yükselmeyi başardı. Sevilla kendi sahasında attığı 2 golü korumanın dışında başka hiçbir şey yapmadı. Fenerbahçe, Sevilla'nın başını her dakika belaya soktu. Sevilla atakları Fenerbahçe kalecisini hiç endişelendirmedi. Sevilla direndi ve bu sayede Fenerbahçe'yi eledi."
  • İspanyol basınında Fenerbahçe-Sevilla maçının yankıları! "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu"

    Mundo Deportivo (İspanya):

    "Sevilla, Türk cehenneminden canlı çıktı ve 2-0'lık ilk maçın korkulu rövanşında çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe sadece 1 gol farkla kazandı ve bu sonuç Sevilla'yı son 8'e taşıdı. Sevilla yine de acı çekti. Fenerbahçeli taraftarlar Sevilla kalecisi Dmitroviç'in bulunduğu bölgeye bazı nesneler fırlattı ve oyun birkaç kez durmak zorunda kaldı. Bu durum Sevilla'ya fayda sağladı."
  • İspanyol basınında Fenerbahçe-Sevilla maçının yankıları! "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu"

    As (İspanya):

    "Sevilla kendisine beraberliğin yettiği maçta Fenerbahçe karşısında varlık gösteremedi. Sevillalı futbolcular Kadıköy'ün büyülü atmosferinde acı çekeceklerini biliyorlardı. Bu maç için çok fazla gerçek var. Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu. Jorge Jesus'un dediği gibi turnuvada Sevilla'yı elemek için birçok şeye ihtiyaç var."
  • İspanyol basınında Fenerbahçe-Sevilla maçının yankıları! "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu"

    El Pais (İspanya):

    "Avrupa Ligi'nin kralı yoluna yine devam ediyor. İstanbul'dan ilk maçtaki avantajlı skorun sayesinde kurtulmayı başardılar. Izdırap seviyesinde bir oyuna rağmen çeyrek finale yükselmeyi başardılar. Sevilla, Kadıköy'deki atmosferin büyüsünden etkilendi."
  • İspanyol basınında Fenerbahçe-Sevilla maçının yankıları! "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu"

    A Bola (Portekiz):

    "Fenerbahçe, Sevilla'dan çok daha üstündü ancak Jorge Jesus'un takımı, bu perşembe günü 1-0'lık galibiyete rağmen Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. İspanya'daki 2-0'lık maçın ardından Fenerbahçe, göz kamaştırıcı bir gösteri yaptı, ancak bitirme anındaki etkisizlik Jorge Jesus'un takımı için ölümcül oldu."
  • İspanyol basınında Fenerbahçe-Sevilla maçının yankıları! "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu"

    Diario de Sevilla (İspanya):

    "Sevilla, Türkiye cehenneminden yara almadan çıktı. Ocampos, en çok ihtiyaç duydukları anda Sevilla'yı rahatlattı. Arjantinli yıldız, takımının en çok acı çektiği anda ortaya çıktı ve Sevilla onun sayesinde nefes aldı,"
  • İspanyol basınında Fenerbahçe-Sevilla maçının yankıları! "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu"

    Relevo (İspanya):

    "Sevilla birçok acı çektiği sezonda bir acı daha çekti ama çeyrek finale yükseldi. Jorge Jesus 2014 yılında Benfica'nın başındayken Sevilla'ya kaybetmişti. Portekizli teknik adam bu kez de turnuvanın dışında kaldı."
  • İspanyol basınında Fenerbahçe-Sevilla maçının yankıları! "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu"

    Record (Portekiz): 

    "Kazanmak her zaman önemlidir elbette, ama gerçekten de önemsiz zaferler vardır ve sonunda ağızda acı bir tat bırakırlar. Fenerbahçe'nin vedası sonrası Jorge Jesus da muhtemelen böyle hissetmiştir."
  • İspanyol basınında Fenerbahçe-Sevilla maçının yankıları! "Sevilla, Türk cehenneminden kurtuldu"

    El Desmarque (İspanya):

    "Oldukça zorlu bir sezon yaşayan Sevilla, mart ayının ortasında sezonun ilk büyük sevincini yaşadı. Jorge Sampaoli'nin ekibi, geçen hafta Sevilla'da elde ettikleri avantajı değerlendirdiler ve İstanbul'da Fenerbahçe'ye kaybetmelerine rağmen, altı kez şampiyon olduğu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kaldılar."

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