        İspanyollar duyurdu: Victor Osimhen, Dünya devinin takibinde! - Futbol Haberleri

        İspanyollar duyurdu: Victor Osimhen, Dünya devinin takibinde!

        Galatasaray'da forma giyen yıldız golcü Victor Osimhen'in İspanyol devinin transfer listesinde yer aldığı aktarıldı. Sezon sonunda hücum hattını güçlendirmek isteyen Barcelona, Nijeryalı forvetin durumunu yakında takip ediyor.

        1

        Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Barcelona’nın yaz transfer dönemi için takip ettiği forvet adayları arasında yer alıyor.

        2

        The Athletic’in haberine göre Katalan ekibi, sezon sonunda hücum hattını güçlendirmek için transfer planlaması yaparken Nijeryalı golcüyü de izlenen isimler arasında değerlendiriyor.

        3

        Barcelona’nın alternatif seçenekleri arasında Osimhen’in yanı sıra Omar Marmoush da yer alıyor.

        4

        Haberde, Barcelona’nın üst düzey hedefleri arasında ise Julian Alvarez ve Harry Kane’in bulunduğu belirtildi.

        5

        Transfer listesinde ilk sırada Alvarez’in yer aldığı, ancak Atletico Madrid forması giyen Arjantinli oyuncunun uzun süreli sözleşmesi ve yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transferin kolay olmayacağı ifade edildi.

