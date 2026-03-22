Isparta-Antalya Karayolu'nda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Isparta-Antalya kara yolunda iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi
Giriş: 22.03.2026 - 17:34
İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
İHA'daki habere göre kaza; Isparta - Antalya kara yolu Ağlasun Kavşağı'nda 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücü isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
