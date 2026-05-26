        ISPARTA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 27 Mayıs 2026 Çarşamba Isparta'da Kurban Bayramı namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak? Diyanet Bayram Namazı Vakti

        Isparta bayram namazı saati: 27 Mayıs 2026 Isparta’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs itibarıyla başlamasıyla birlikte Isparta'da bayram namazı saati merak konusu oldu. Bayramın ilk sabahında camilerde buluşacak olan Ispartalı vatandaşlar, Diyanet tarafından açıklanan vakitlerine göre bayram namazını eda edecek. Peki, 2026 Kurban Bayramı'nda Isparta'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 18:22 Güncelleme:
        Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs itibarıyla başlayacak olmasıyla birlikte Isparta’da bayram heyecanı şimdiden hissedilmeye başlandı. Isparta genelinde sabahın erken saatlerinde camilerde yoğunluk yaşanması beklenirken, vatandaşlar hem hazırlıklarını hem de planlarını bayram namazı saatine göre şekillendiriyor. Manevi atmosferin en yoğun yaşandığı bu özel günde, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıkıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı’nda Isparta’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet verilerine göre Isparta için açıklanan bayram namazı vakti ve tüm detaylar…

        ISPARTA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba sabahı, binlerce vatandaş bayram namazı için camilerde bir araya gelecek.

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz saatlerine göre, Isparta’da bayram namazı 06.13’de kılınacak.

        BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

        Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

        1. Rekat

        - İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

        - Gizlice Sübhaneke okunur.

        - Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

        - İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

        - İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

        - İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

        - İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

        - İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

        - Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

        - İkinci rekate kalkılır.

        2. Rekat

        - İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

        - Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

        - Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

        - 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

        - Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        - Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

        - Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

        KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?

        İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462).

        Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12).

        Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
