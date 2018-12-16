İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kuleönü beldesinde şüpheli M.D'nin elinde bulundurduğu tarihi eseri 700 bin lira karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

AA'nın haberine göre belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.D. ile satışa aracılık eden Y.D, B.A. ve O.A'yı yakaladı.



SİDAMARA TİPİ 1600 YILLIK LAHİT

Yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1600 yıllık, 90 santimetre boyutunda, 70 santimetre ebatında yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olan Sidamara tipi lahitin bir yüzü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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