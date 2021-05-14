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Isparta'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan silahlı kavgada, av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Isparta'da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Isparta'da arazi tartışması kanlı bitti!
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AA

İddiaya göre, Balkan köyü Musluklar mevkisindeki ormanlık alanda, İbrahim A. (29) ile Mustafa Şenol ve arkadaşı Mustafa Aslancan arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

İbrahim A, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol ve Aslancan'ı yanında getirdiği av tüfeğiyle vurdu. İbrahim A.'nın köy muhtarını arayarak 2 kişiyi vurduğu söylemesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekibi, Aslancan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Şenol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA'nın haberine göre; İbrahim A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"DAHA ÖNCEDE ARALARINDA TARTIŞMA YAŞANMIŞTI"

Balkan köyü muhtarı Fevzi Özdamar, gazetecilere, bayramın ilk gününde acı bir olay yaşadıklarını söyledi.

İbrahim A.'nın olay sonrası kendisini arayarak "Onlara ateş ettiğini ve öldürdüğünü" söylediğini ileri süren Özdamar, "Hemen telefonu kapatıp, jandarmaya haber verdim. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Daha önce de İbrahim A. ile Mustafa Şenol arasında tartışma yaşanmıştı. Ölen kardeşimize Allah rahmet eylesin, hastanede olan kardeşimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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