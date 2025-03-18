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        Haberler Gündem Güncel Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı | Son dakika haberleri

        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı

        Isparta General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kışla içinde kendi aralarında yaptığı futbol maçında kavga çıktı. Kavgada 24 Somali uyruklu asker yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 01:58 Güncelleme: 18.03.2025 - 02:12
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        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
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        Olay, saat 22.30 sıralarında Isparta General İhsan Alper Kışlası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kışlada eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında yaptıkları futbol maçı sonrası tartışma çıktı.

        İHA'nın haberine göre; tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada çok sayıda asker yaralanırken kışlaya çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Kışla içerisinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler ambulanslarla Isparta'da bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        Konu hakkında sosyal medya hesapları üzerinde açıklama yapan Isparta Valiliği; "İlimiz merkezinde bulunan General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında, futbol maçı sonrasında çıkan kavga sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralanmıştır. Yaralılar, ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, biri dışında diğerlerinin sağlık durumları iyidir. Kışlada şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir." denildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı askerlerin tedavileri sürüyor.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #ısparta
        #Somalili asker
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