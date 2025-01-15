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        Haberler Gündem Güncel Isparta'da göçmen kaçakçılarına 2.4 milyon lira ceza | Son dakika haberleri

        Isparta'da geçen yıl göçmen kaçakçılarına 2.4 milyon lira ceza

        Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 393 olaya müdahale etti. Yakalanan 60 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilirken, 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı ve toplam 2,4 milyon TL idari para cezası kesildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:03
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        Isparta'da göçmen kaçakçılarına 2.4 milyon lira ceza
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        Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2024 yılı boyunca yapılan çalışmalar neticesinde toplam 393 olaya müdahale edilirken, 60 düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi.

        Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında 2 milyon 400 bin Türk lirası idari para cezası uygulandı.

        Isparta İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı göçmen hareketlerinin engellenmesi ve toplumun güvenliğinin korunması için operasyonlarını artırarak devam ettireceğini belirtti.

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