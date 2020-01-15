İHA

Olay, bugün 04.30 sıralarında İstiklal Mahallesi’ndeki 1121.Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Z.’ye ait 5 katlı apart binanın çatı katında Alihan F.G.’nin kiraladığı stüdyo dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle birlikte, olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle yangın çıkan apartı boşalttırdı. Ekipler ayrıca, yangının çevreye sirayet etme ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri aldılar. İHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin merdivenli araç yardımıyla müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatte söndürülerek kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri, stüdyo dairede çıkan yangını söndürdükten sonra bir süre soğutma çalışması yaptılar.

Kısa sürede tamamlanan yangın söndürme çalışmalarında, yangının çıktığı sokakta park halinde bulunan araçlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmalar sırasında püskürttüğü köpük ve sular nedeniyle -2 derecede buz tuttu.

Çalışmalar sonrasında sokak üzerinde de yoğun su birikintileri oluşurken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından söz konusu sokakta belediye ekipleri tarafından buzlanma ihtimaline karşı yola solüsyon döküldü.

Öte yandan, can kaybı yaşanmayan olayda maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni ise yapılacak gerekli inceleme sonucunda netlik kazanacak.