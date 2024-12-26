Isparta'da okullar tatil

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası bazı bölgelerde buzlanma riskinin olduğu belirtildi.

Kent merkezindeki okullara, köylerden taşımalı sistemle gelen öğrencilerin eğitimine 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, "Keçiborlu'da taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler'de tüm köy okullarındaki ve ilçe merkezine taşımalı gelen öğrencilerimiz yarın 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Yenişarbademli'de ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.