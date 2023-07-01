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Isparta'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü

Isparta Eğirdir'de yolun karşısına geçmen isteyen 6 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Isparta'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
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AA

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İ.Ö. yönetimindeki otomobil, Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kerem Uzuntepe'ye (6) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü İ.Ö. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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