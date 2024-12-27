Kar birikintisi 50 dönüm karanfil serasını çökertti

ISPARTA'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki 50 dönüm karanfil serası, yoğun kar yağışı sonrası çöktü. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, çiftçilerin mağdur olduğunu belirtti. 20 yıldır karanfil üretimi yapan Osman Gülmüş de zararının yaklaşık 3 milyon lira olduğunu söyledi.

Isparta'da salı günü başlayan kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkilerken, merkeze bağlı Deregümü köyünde karanfil seralarına zarar verdi. Kar birikintilerinin ağırlığına dayanamayan seralardan bazıları çöktü. Üreticiler, bazı seralarda çökme yaşanmaması için naylonları bıçakla kesmek zorunda kaldı. İlk belirlemelere göre bölgedeki 50 dönüm sera zarar görürken, yeni dikimi yapılan karanfil fideleri kar altında kaldı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI AFET FONU'NDAN YARDIM TALEP EDİYORUM' Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kar yağışı sonrası çiftçilerin mağdur olduğunu belirterek, "Deregümü bölgemizde yaklaşık 50 dönüm karanfil seramızda hasar meydana geldi. Şu anda burada dikilmiş karanfillerimiz var. Bu karanfillerimiz mayıs, haziran aylarında kesime girecekti ki seralarımız zarar gördü. Bunun bir an önce ayağa kalkması lazım. Çünkü dikilen karanfillerin Avrupa ülkelerinde, Romanya gibi ülkelerde bağlantıları var. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldı. Isparta Ziraat Odası Başkanı olarak Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'ndan yardım talep ediyorum. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Yağış çok olduğunda böyle seralarda hasar olabiliyor" dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZ ZOR DURUMDA' Çöken seralardan birinin sorumlusu olan ve 20 yıldır karanfil üretimi yapan Osman Gülmüş de "Bu yılki kar yağışında da maalesef yıkım gerçekleşti. Zor durumdayız. Yetkililerin burayı gelip, ziyaret etmesini bekliyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri geldi. Daha büyüklerimiz gelip, bizimle ilgilenirlerse çok memnun oluruz. Çiftçilerimiz zor durumda. Kış üretiminde iklimlerin kaymasından ötürü karanfil yapılmaya başlandı. Kasım, aralık, ocak, şubat aylarında artık dikimlerimiz gerçekleşiyor. Kış mevsiminde 30- 35 bin fide dikiliyor. Bu fidenin maliyeti, tanesi yaklaşık 3 liraya tekamül ediyor. Plastik olarak bakarsanız, 1 dekar alana da 20-30 bin liralık naylon kaplama maliyeti tutuyor. Burada bizim 14 dönüm yerimiz göçtü. İşçilik, fide, plastik ve diğer işçilikler ile birlikte yaklaşık 3 milyon masrafımız var. Sadece bu görünen kısmı, görünmeyen kısmı da var" diye konuştu.