Köpek gezdirirken sokak kedisini tekmeleyen şüpheli tutuklandı
Yazıİşleri Müdürlerine
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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,
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