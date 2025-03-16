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        Şiddet uyguladığı oğlu, devlet korumasına alındı

        ISPARTA'da mesire yerinde annesi K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:59 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:05
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        Şiddet uyguladığı oğlu, devlet korumasına alındı
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        ISPARTA'da mesire yerinde annesi K.Ö.’nün şiddet uyguladığı 5-6 yaşlarındaki oğlu devlet korumasına alındı. Anne hakkında soruşturma başlatıldı.

        Burdur'dan 6 ay önce Isparta'ya gelen K.Ö., beraberindeki oğluyla birlikte Ayazmana'daki mesire alanına gitti. Burada bir çay bahçesinde oturan K.Ö., ağlayan oğlunu susturamayınca şiddet uyguladı. Çocuğu tokatlayıp ittiren K.Ö., burnunu sıktığı oğluna "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini çarpacağım yoksa. Valla çarpacam sana" dedikten sonra tokatlayıp, başını yumrukladı.

        Cep telefonuyla kaydedilen o anlara ilişkin videonun yakın zamanda sosyal medyada yayınlanması üzerine Burdur Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Çocuk annesinden alınarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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