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        10 yıldır kayıp Mehmet'in gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüpheli adliyede (2)

        1'İTUTUKLANDIIsparta'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 20:02 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:02
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        10 yıldır kayıp Mehmet'in gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüpheli adliyede (2)
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        1'İTUTUKLANDI

        Isparta'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çetin’in arkadaşı olan Bayram Akçay, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Çetin’in eski eşi D.K. ile B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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