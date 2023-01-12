Yalvaç'ta depreme dayanıksız 2 eğitim merkezi yıkılacak

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ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki depreme dayanıklı olamayan 2 okul yıkılacak, 5 okulda ise güçlendirme çalışmaları yapılacak.

İlçede yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Yalvaç Halk Eğitim Merkezi ile Yalvaç Mesleki Eğitim Merkezi'nin yıkımı gerçekleştirecek.

Ayrıca Alemdar İlkokulu, Fatih İlkokulu, Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu, Yalvaç Atatürk Anadolu Lisesi-Pansiyonu ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise güçlendirme çalışmaları başlatılacak.

Güçlendirme ve yıkım çalışmaları dolayısıyla ilçede eğitim-öğretimde herhangi bir aksamanın yaşanmayacağı belirtildi.

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