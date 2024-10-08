Isparta'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini inceleyen ekipler, aracıyla drift atanın A.A. olduğunu tespit ederek, sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesti.

Öte yandan, drift atan sürücü, KGYS kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün yolda duran bir vatandaşın etrafında dönerek drift atması ve bu süreçte yoldan diğer araçların geçmesi yer aldı.