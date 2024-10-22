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        Isparta'da bir kişi silahını temizlerken ağabeyini vurdu

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişi tüfeğini temizlediği sırada ağabeyini bacağından vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 20:43 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:43
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        Isparta'da bir kişi silahını temizlerken ağabeyini vurdu
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişi tüfeğini temizlediği sırada ağabeyini bacağından vurdu.

        İddiaya göre, İlyas Aytaç (22), Sofular Mahallesi'ndeki evde av tüfeğini temizlediği sırada ağabeyi Muhammed Emin Aytaç'ı kazara sağ bacağından tüfekle yaraladı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aytaç, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne, ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

        Aytaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kardeşi İlyas Aytaç gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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