Isparta'da fener alayı düzenlendi

Programa, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Isparta'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

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