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        Isparta'da fener alayı düzenlendi

        Isparta'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:00 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:00
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        Isparta'da fener alayı düzenlendi
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        Isparta'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Isparta Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, protokol üyeleriyle beraber ellerinde bayrak ve fenerlerle Valilik önüne yürüdü.

        Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programa, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Program, Isparta Belediyesi mehter takımının gösterisinin ardından son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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