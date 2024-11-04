Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Kovada Gölü, sonbaharda eşsiz renk cümbüşü yaşatıyor

        Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü Milli Parkı, ziyaretçilerini sonbaharda oluşan renk cümbüşü ile karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:29 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kovada Gölü, sonbaharda eşsiz renk cümbüşü yaşatıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü Milli Parkı, ziyaretçilerini sonbaharda oluşan renk cümbüşü ile karşılıyor.

        Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olsa da sonbaharın gelmesiyle etrafını çevreleyen orman manzarası rengarenk bir görünüme bürünen Kovada Gölü, misafirlerine renkli bir şölen sunuyor.

        Birçok bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapan göl ve çevresinde oluşan görsel güzelliği görmek isteyenler, milli parkta yürüyüş yapıyor.

        Fotoğraf tutkunları, dağcılar, yürüyüşçüler ve doğaseverlerin ilgi gösterdiği milli park zengin bitki örtüsü ile dikkati çekiyor.

        Milli park, 6 bin 551 hektar büyüklüğündeki alanı, güzel manzarası ve temiz havası ile keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

        Ormandaki onlarca tür ağacın sarıdan turuncuya, kahverenginden kırmızıya renk değişimi, gölün mavi suları ile bütünleşiyor.

        Kovada Gölü Milli Parkındaki sedirden Toros göknarına, çitlenbikten akçakesmeye, menengiçten defneye birçok rengin birbirine karıştığı sonbahar güzelliğini AA muhabiri görüntüledi.

        - Hafta sonları daha yoğun

        Kovada Gölü Milli Parkı'nın işletme müdürü Banu Sarıkaya, AA muhabirine, milli parka yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

        Hafta sonları bölgeye ilginin daha da arttığını ifade eden Sarıkaya, "Bilhassa kızaran yaprakların meraklıları, müzemizde çeşitli yırtıcı hayvanların tahnitini görmek isteyenler, piknik yapmak isteyenler buraya geliyor. Burada doğayla iç içeyiz. Bu güzellikleri herkesin gelip görmesini isterim." diye konuştu.

        Antalya'dan milli parka aktivite için gelen Nihat Kiraz da "Gölün etrafındaki ağaçların görselliği insanları büyülüyor. Küresel ısınmayla birlikte göllerimizde sular azaldı ama ben gözümün gördüğü, gönlümün rahatladığı bir ormana geldim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Isparta'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Isparta'da konuştu:
        Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Isparta'da konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Isparta'da konuştu:
        Süleyman Demirel, 100'üncü doğum gününde anıt mezarında anıldı (2)
        Süleyman Demirel, 100'üncü doğum gününde anıt mezarında anıldı (2)
        Süleyman Demirel, 100'üncü doğum gününde anıt mezarında anıldı
        Süleyman Demirel, 100'üncü doğum gününde anıt mezarında anıldı
        9. Cumhurbaşkanı Demirel, doğumunun 100. yılında mezarı başında anıldı
        9. Cumhurbaşkanı Demirel, doğumunun 100. yılında mezarı başında anıldı