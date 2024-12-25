Isparta'da zehirlendiğinden şüphelenilen 1 kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Karaboğa'nın eşi Aynur ve çocukları Tuana ve Rabia Karaboğa Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine, polis, itfaiye ve doğal gaz şirketinden ekipler sevk edildi.

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