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        Isparta'da zehirlendiğinden şüphelenilen 1 kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Isparta'da doğal gazdan zehirlendiği tahmin edilen 1 kişi yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 03:33 Güncelleme: 25.12.2024 - 04:02
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        Isparta'da zehirlendiğinden şüphelenilen 1 kişi öldü, 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Isparta'da doğal gazdan zehirlendiği tahmin edilen 1 kişi yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Karaağaç Mahallesi'ndeki bir adreste Nevzat Karaboğa'nın (35) hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine, polis, itfaiye ve doğal gaz şirketinden ekipler sevk edildi.

        Ekipler, Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Karaboğa'nın eşi Aynur ve çocukları Tuana ve Rabia Karaboğa Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Otopsinin ardından Karaboğa'nın kesin ölüm nedeni belirlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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