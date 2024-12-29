Sezonu dün açan Davraz Kayak Merkezi, iki günde yaklaşık 18 bin kişiyi ağırladı

Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında yer alan ve dün sezon açılışını yapan Davraz Kayak Merkezi'ni iki günde yaklaşık 18 bin kişi ziyaret etti.

Batı Akdeniz'in incisi olarak nitelendirilen ve kış turizminde son yılların önemli değeri haline gelen Davraz'da yüksek bölgelerde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Hafta sonu dolayısıyla çok sayıda kayak tutkununun ziyaret ettiği merkezde, yoğunluk yaşandı.