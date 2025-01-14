Isparta Emniyetinin göz bebeği "Milon" üçüncü kez ayın narkotik köpeği seçildi

"Milon"un görevini başarıyla yerine getirdiğini belirten Yakar, "Milon, 2022 haziran, 2023 ağustos ve 2024 aralık olmak üzere üçüncü kez Türkiye genelinde ayın köpeği seçildi." dedi.

Narkotik madde arama köpeği idarecisi polis memuru Ferhat Yakar, 4 yaşındaki Belçika Malinois ırkı "Milon" ile 3 yıldır arama ve narkotik operasyonlarında görev aldıklarını söyledi.

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