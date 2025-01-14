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        Isparta Emniyetinin göz bebeği "Milon" üçüncü kez ayın narkotik köpeği seçildi

        Isparta Emniyet Müdürlüğünün "Milon" isimli narkotik köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca aralık ayının köpeği seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:12
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        Isparta Emniyetinin göz bebeği "Milon" üçüncü kez ayın narkotik köpeği seçildi
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        Isparta Emniyet Müdürlüğünün "Milon" isimli narkotik köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca aralık ayının köpeği seçildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl kentte düzenlenen 1079 operasyonda yakalanan 1193 şüpheliye işlem yapıldı, 126 zanlı tutuklandı.

        Geçen ayki operasyonların 23'ünde ekiplere eşlik eden narkotik dedektör köpeği "Milon", çeşitli miktarlarda uyuşturucunun ele geçirilmesinde rol oynadı.

        Narkotik madde arama köpeği idarecisi polis memuru Ferhat Yakar, 4 yaşındaki Belçika Malinois ırkı "Milon" ile 3 yıldır arama ve narkotik operasyonlarında görev aldıklarını söyledi.

        "Milon"un görevini başarıyla yerine getirdiğini belirten Yakar, "Milon, 2022 haziran, 2023 ağustos ve 2024 aralık olmak üzere üçüncü kez Türkiye genelinde ayın köpeği seçildi." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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