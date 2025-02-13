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        Isparta'da 3 gündür aranan çocuk ölü bulundu

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:57
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        Isparta'da 3 gündür aranan çocuk ölü bulundu
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin 3 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu çocuk ölü bulundu.

        İlçede 3 gün önce ava çıktıktan sonra kaybolduğu belirtilen 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de aralarında bulunduğu 144 kişilik ekip, arama çalışmalarına ormanlık ve çalılık alanda devam etti.

        Aksüzek'in cansız bedeni, ekiplerce evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki çalılık alanda bulundu.

        Jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

        Kılıç Köyü Tuzla Mahallesi'nde yaşayan ailenin, 10 Şubat saat 21.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusu üzerine, çocuğun bulunması için AFAD koordinesinde arama çalışması başlatılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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