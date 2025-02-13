Isparta'da 3 gündür aranan çocuk ölü bulundu

İlçede 3 gün önce ava çıktıktan sonra kaybolduğu belirtilen 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de aralarında bulunduğu 144 kişilik ekip, arama çalışmalarına ormanlık ve çalılık alanda devam etti.

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