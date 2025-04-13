Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Isparta'nın Gönen ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 13:16 Güncelleme: 13.04.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Isparta'nın Gönen ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Ramazan Kaya'nın (39) kullandığı 32 HB 088 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Gönen ilçesi mevkisinde ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Elif (37) ve Selim Ege Kaya (5), Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

        Elif Kaya, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor

        Benzer Haberler

        Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Akkoyun için tören dü...
        Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden komiser Akkoyun için tören dü...
        Komiser, otomobilinin dereye uçtuğu kazada hayatını kaybetti (2)
        Komiser, otomobilinin dereye uçtuğu kazada hayatını kaybetti (2)
        Komiser, otomobilinin dereye uçtuğu kazada hayatını kaybetti
        Komiser, otomobilinin dereye uçtuğu kazada hayatını kaybetti
        Isparta'da devrilip kanala düşen otomobildeki komiser hayatını kaybetti
        Isparta'da devrilip kanala düşen otomobildeki komiser hayatını kaybetti
        Isparta'da şehit uzman çavuşun oğluna doğum günü sürprizi yapıldı
        Isparta'da şehit uzman çavuşun oğluna doğum günü sürprizi yapıldı
        ISUBÜ Ziraat Fakültesi'nin 63 projesine TÜBİTAK'tan destek
        ISUBÜ Ziraat Fakültesi'nin 63 projesine TÜBİTAK'tan destek