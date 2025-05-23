İstanbul'da 9 yıl önce öldürülen engelli çocuğun annesi ve üvey babası Isparta'da tutuklandı

Zanlı Hüseyin Ç'nin emniyetteki ifadesinde, 9 yıl önce engelli üvey oğlu Karaman'ı çok ses çıkardığı gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma kapsamında Hüseyin Ç. ve Karaman'ın annesi Fatma Ç. gözaltına alındı.

İstanbul'da 9 yıl önce engelli çocuğun öldürülmesiyle ilgili anne ve üvey baba, Isparta'da tutuklandı.

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