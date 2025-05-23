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        İstanbul'da 9 yıl önce öldürülen engelli çocuğun annesi ve üvey babası Isparta'da tutuklandı

        İstanbul'da 9 yıl önce engelli çocuğun öldürülmesiyle ilgili anne ve üvey baba, Isparta'da tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:43 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:43
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        İstanbul'da 9 yıl önce öldürülen engelli çocuğun annesi ve üvey babası Isparta'da tutuklandı
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        İstanbul'da 9 yıl önce engelli çocuğun öldürülmesiyle ilgili anne ve üvey baba, Isparta'da tutuklandı.

        Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli Arda Karaman'ın üvey babası Hüseyin Ç. tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekiplerin yaptığı çalışma kapsamında Hüseyin Ç. ve Karaman'ın annesi Fatma Ç. gözaltına alındı.

        Zanlı Hüseyin Ç'nin emniyetteki ifadesinde, 9 yıl önce engelli üvey oğlu Karaman'ı çok ses çıkardığı gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hüseyin Ç, "Çocuğa karşı kasten öldürme", eşi Fatma Ç. ise "Suça yardım etme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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