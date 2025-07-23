Isparta'da 3 kişinin yaralandığı "yan bakma" meselesinde 2 kişi tutuklandı
Isparta'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
Isparta'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
Toptancılar Sitesi önünde iki grup arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi darbedilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı, 6 zanlı polisin çalışması sonucu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T. ve Ö.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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