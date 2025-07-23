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        Isparta'da 3 kişinin yaralandığı "yan bakma" meselesinde 2 kişi tutuklandı

        Isparta'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 21:58 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:08
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        Isparta'da 3 kişinin yaralandığı "yan bakma" meselesinde 2 kişi tutuklandı
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        Isparta'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

        Toptancılar Sitesi önünde iki grup arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi darbedilerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı, 6 zanlı polisin çalışması sonucu gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T. ve Ö.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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