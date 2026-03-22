        Isparta'da aile içi kavgada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

        Isparta'da aile içi kavgada silahla vurularak yaşamını yitiren polis memuru Deniz Altınkaya defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Isparta'da aile içi kavgada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

        Isparta'da aile içi kavgada silahla vurularak yaşamını yitiren polis memuru Deniz Altınkaya defnedildi.

        Isparta Şehir Hastanesinden alınan Altınkaya'nın cenazesi, Halıkent Camisi'ne getirildi.

        Altınkaya'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Aile üyeleri arasında 20 Mart gece saatlerinde evlerinde başlayan tartışma 4445 Sokak'ta kavgaya dönüşmüş, kavgada polis memuru Deniz Altınkaya ve babası silahla yaralanmıştı.


        Deniz Altınkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan polis memuru kardeşi Ömer Altınkaya tutuklanmıştı.

        Deniz Altınkaya'nın Denizli Emniyet Müdürlüğünde, Ömer Altınkaya’nın ise Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti
        Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti
        Geliriyle gideri uymayanlara radar
        Geliriyle gideri uymayanlara radar
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Dubai'de konut satışları düştü
        Dubai'de konut satışları düştü
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt

