Jandarma’dan “reflektör tak Görünür ol” projesi

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Isparta’nın Senirkent İlçesinde trafik güvenliği eylem planı kapsamında araçların karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek amacı ile İlçe jandarma komutanlığınca “reflektör tak görünür ol “ projesi başlatıldı.

Trafik güvenliği eylem planı kapsamında gerçekleştirilen projeye ilk olarak Senirkent ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı ile koordine kurularak tarım araçları kullanan çiftçiler ile jandarma ekipleri bir araya gelerek çiftçilere reflektör dağıtarak traktörlere takıldı. Sürücülere bilgilendirme çalışması yapıldı.

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