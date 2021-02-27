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Akdeniz’in kış turizm merkezi Davraz, kayak severleri ağırlıyor Davraz Kayak Merkezi, 25 km pist uzunluğu ile kayakçıların ilgisini çekiyor Davraz Kayak Merkezi Şirket Müdürü Murat Tarlak: “Bugüne kadar 120 bin kayakçı merkezimizden yararlandı”

İHA

Akdeniz’in kış turizm merkezi Davraz, kayak severleri ağırlıyor Davraz Kayak Merkezi, 25 km pist uzunluğu ile kayakçıların ilgisini çekiyor Davraz Kayak Merkezi Şirket Müdürü Murat Tarlak: “Bugüne kadar 120 bin kayakçı merkezimizden yararlandı”

Akdeniz’in kış turizm merkezi olan Davraz Kayak Merkezi, eşsiz coğrafi yapısı ve pistleriyle kayak severleri ağırlıyor. Davraz Kayak Merkezi Şirket Müdürü Murat Tarlak, kar yağışı nedeniyle sezonun geç başladığını ancak pandeminin yaşandığı bir dönemde bugüne kadar 120 bin kayakçının merkezden yararlandığını belirtti.
Kış ve doğa sporlarının yapıldığı Davraz Kayak Merkezi’nde Ocak ayının son haftasında açılan kayak sezonu tüm hızıyla sürüyor. 2 bin 635 metrede kurulan olan Davraz Kayak Merkezi, kayak, snowboard ve kızak yapanlarla günübirlik ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Eğirdir Gölü’nün eşsiz manzarasında kayak ve snowboard yapan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekerek, anı ölümsüzleştiriyor.

14 pistin uzunluğu toplam 25 km
Toplam uzunluğu 25 kilometre olan 14 pistin bulunduğu merkezde, saatte 1500 kişinin taşınabildiği 4 telesiyej bulunuyor. Kapalı sistem yeni telesiyejin yapım çalışmaları ise sürüyor.

Telesiyejlerle saatte 1500 kişiyi taşıyoruz
Davraz Kayak Merkezi Şirket Müdürü Murat Tarlak, 20202021 sezonunun kar yağışına bağlı olarak diğer kayak merkezlerinde olduğu gibi geç başladığını söyledi. Kar yağışıyla birlikte yaklaşık 1,5 aydır kayak severlere hizmet verdiklerine değinen Tarlak, “Kayak merkezimizde 4 mekanik tesisimiz vardır. Bunlardan 2 koltuklu 1200 metre, akabinde ikinci tesisimiz var 3036 metre, TBar’ımız var 630 metre ve Türkiye’de birçok kişinin zevkle kaydığı babılımız var, o da 845 metre. Ortalama saatte 1500 kişiyi yukarıya çıkarmaktayız. 5’inci etap tesisimizin yapımı devam ediyor. O da saatte 1500 kişiyi taşıyabilecek ve 8 kişilik gondoldan oluşacak” dedi.

“Gelecek sezon kapasitemizi 2 kat arttırmayı planlıyoruz”
Altyapı çalışmaları kapsamında olimpik düzeyde spor salonlarının inşa edildiğini belirten Tarlak, merkezde tüm elektrik ve su hatlarının da yenilendiğini söyledi. Kayak severler için yeni kayak ve pist alanları oluşturulduğuna değinen Tarlak, “20212020 sezonunda tüm tesislerle beraber kapasitemizi 2 kat arttırıp hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.

“Pandemi ve sezonun geç başlamasına rağmen gayet iyi gidiyor”
Murat Tarlak, sezonda Covid19’un etkilerinin hissedildiğini belirterek, “Covid19 için genelgeler gereği tüm tedbirlerimizi aldık. Müşterilerimiz bu konuda memnun. Sezonumuz pandemi nedeniyle diğer sezonlara göre biraz daha sönük geçiyor fakat Covid19 ve kar yağışının geç geldiğine bakarsak sezonumuz gayet iyi geçiyor” diye konuştu.
Tarlak, bugüne kadar Davraz Kayak Merkezi’ni ova diye adlandırılan kısmı 200 bin kişinin ziyaret ettiğini, kayakçı olarak da 120 bin kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

“Kar makinesi olsa sezon daha erken açılabilir”
Kayak yapan Oğuzhan Dündar, merkezdeki pistleri çok beğendiğini ifade etti. 5 yıldır Davraz’da kayak yaptığını belirten Dündar, tüm kayak severleri merkeze davet etti. Kar yağışının geç gelmesiyle sezonun geç açıldığına değinen Dündar, “Kar makinesi olsa sezon daha erken açılabilir. Sezonun geç açılması biz kayak severler için iyi olmadı. Bir de pandemi var” ifadelerini kullandı.

“Isparta halkını spor yapması için buraya davet ediyorum”
Tuğba Dülger, Davraz’a arkadaşlarıyla gezmeye geldiğini, havanın güzel olmasını değerlendirdiklerini kaydetti. Dülger, “Isparta halkını spor yapması için buraya davet ediyorum” dedi. Gözde Göde de arkadaşlarıyla güzel havanın tadını çıkarmak için Davraz Kayak Merkezi’ne geldiğini söyledi. Çok eğlendiğini kaydeden Göde, herkesi Davraz’a davet etti.

“Antalya’dan yılda 23 kez Davraz’a geliriz”
Hayati Durgay ise oteller bölgesindeki karın biraz eridiğini söyledi. Üst bölgelerin daha güzel olduğuna değinen Durgay, “Çocuklar eğleniyor, biz de mutluyuz. Antalya’dan geliyoruz. Yılda en fazla 23 kez Davraz’a geliriz. Kayak merkezinden memnunuz. Fiyatlar biraz yüksek gibi ama o da olabilir, maliyetler yüksek herhalde” dedi.

“Kızakçılar için sistem yapılmalı, anne ve babalar çok yoruluyor”
Özgür Öztürk, merkezde sistem ve tesislerin çok güzel olduğunu, otopark alanının önceki yıllarda kötü olmasına rağmen bu sene asfaltlandığını belirtti. Öztürk, “Ama yine bir eksiklik var. Kayakçılar için de çıkan bir sistem yapılabilir. Özellikle de kızakçılar için. Çünkü anne ve baba olarak çok yoruluyoruz” diye konuştu.

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