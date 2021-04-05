Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı Tanıtım filmi kabul görürse hikaye sinemaya aktarılacak

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Isparta’da 1176 Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimleri gerçekleştirildi. Tanıtım çalışmasının Sinema Genel Müdürlüğü tarafından kabul görmesi halinde film çekimleri başlayacak.

Isparta'da faaliyet gösteren bir reklam ajansının öncülüğünde çalışmaları sürdürülen 1176 Miryokefalon Türklerin Şafağı isimli sinema filminin tanıtım çekimlerine başlandı. Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve Uluborlu’da yapılması planlanan çekimler için ilk çalışmalar başladı. Bu kapsamda Cumartesi günü Uluborlu ilçesi şehir mevkiinde Uluborlu Kalesi ve Cirimbolu su kemerlerinin yer aldığı bölgede çekimler tamamlandı. Tüm çekimlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak tanıtım çalışması Sinema Genel Müdürlüğüne sunulacak ve kabul görmesi halinde filmin gerçek çekimleri gerçekleştirilecek.

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