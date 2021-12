Isparta Belediyesi, şehrin yeni cazibe merkezi Kirazlıdere’de 25 metre yüksekliğinde inşa edilecek cam seyir terasının çalışmalarına başladı. Yürüyüş yolu ile birlikte 51 metre uzunluğa ve toplam 300 metrekare cam alanına sahip olacak seyir terası, ışıklı görsel şovlar sunacak.

Isparta Belediyesi tarafından yenilenen ve gecesiyle, gündüzüyle farklı güzellikler sunan şehrin yeni terası Kirazlıdere, 30 Ağustos Zafer Bayramında hizmete açılmıştı. Vatandaşların geçmişte uğramaya çekindiği Kirazlıdere artık ailelerin, gençlerin rahatlıkla gelebileceği, gezebileceği ve güzel vakit geçirebilecekleri bir şekle büründü. Kirazlıdere'nin en üst noktasına belediye tarafından işletilen bir sosyal tesis inşa edilirken, vatandaşlar burada hem yemeklerini yiyebiliyor, hem çay ve kahvelerini içebiliyor hem de şehri kuşbakışı olarak farklı bir açıdan seyredebiliyor.

Ayrıca Kirazlıdere’de sosyal tesise ulaşan bin 200 metrelik yol güzergahında bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturuldu, araç yolu ise renkli baskı asfaltla kaplandı. Yol güzergahı boyunca surlar oluşturuldu, oturma bankları kondu. Yürüyüş yolunda belediyenin kendi imalatı olan begonit taşlar kullanıldı. Yol boyu aydınlatma direkleri kondu, peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Peyzaj düzenlemeleri kapsamında Kirazlıdere ismine has süs kirazı ağaçları başta olmak üzere oya ağaçları dikildi. Dikilen her bir ağaca 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri verildi.

Yol güzergahında ise özel günlerde sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapılabileceği bir adet amfi tiyatro ile meydan oluşturulurken, altında da 4 adet aperatif yiyeceklerin, çay ve kahvenin satılacağı dükkanlar yapıldı. Isparta Belediyesi tarafından her cuma akşamı amfi tiyatro alanında farklı konseptle etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliğe katılan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde zamana yolculuk yapıyor.

Yol üzerinde de birisi büyük olmak üzere iki adet şelale yapıldı. Genel Kurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da verilen F4 fantom savaş uçağı Ispartalı hava şehitleri anısına alana yerleştirildi.

Tüm bu yeniliklerin yanında Kirazlıdere projesini tamamlayacak yeni bir çalışma başlatıldı. Kafe ve restoran bölümünün ön kısmında bulunan alanda şehre doğru yerden 25 metre yüksekliğinde, 35 metre yürüyüş yolu ve 16 metre çapında seyir terası inşa ediliyor. Toplam yürüyüş yolu ile birlikte 51 metre uzunluğa sahip seyir terası 300 metrekare camdan oluşacak.

Cam seyir terasının zemin beton dökümü yapılarak, temeli atıldı,fore kazık çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mimari yapısı ve ışıklı görsel sunumuyla cam seyir terası, farklı bir görüntü sunacak. Kirazlıdere’yi ziyaret eden vatandaşlar, cam seyir terası sayesinde kent merkezini farklı açıdan kuşbakışı izleyebilecek.

