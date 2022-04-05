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Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı 4 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve akaryakıt ele geçirildi

İHA

Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı 4 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve akaryakıt ele geçirildi

Isparta’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 4 ayrı operasyonda çok sayıda cep telefonu aksesuarı, kaçak tütün ve kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı 4 ayrı operasyonda 14 bin 522 adet cep telefonu aksesuarı, 83 kilogram kıyılmış tütün, 70 dal doldurulmuş makaron ve bin 80 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçen malzemelere polis tarafından el konulurken, 5 şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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