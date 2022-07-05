Isparta’da hırsızlık zanlıları yakalandı

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Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir şahsa ait eşyaları çaldığı tespit edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan eşyalar sahibine teslim edilirken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Salur köyünde 1 Temmuz’da R.Ş. isimli şahsın evinden 1 adet televizyon, 1 adet dizüstü bilgisayar, 12 şişe alkol ve 5 karton sigara ve birçok giyim eşyası çalındı. Hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen C.O., M.A. ve M.D. isimli şüpheliler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından koordineli olarak yapılan takip ve çalışmalar sonucunda saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler bulunarak R.Ş. isimli şahsa teslim edilirken, şüpheliler sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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