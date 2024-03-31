Isparta Belediye başkan adayları kimlerdir? Isparta Belediyesi hangi partide? Isparta Belediye başkanı kimdir? Isparta Belediyesi hangi partide? Isparta Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Isparta Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Isparta Belediyesini hangi parti kazandı ve Isparta Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Isparta yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:52 facebook

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