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        Haberler Gündem Isparta Belediye başkan adayları kimlerdir? Isparta Belediyesi hangi partide? Isparta Belediye başkanı kimdir?

        Isparta Belediye başkan adayları kimlerdir? Isparta Belediyesi hangi partide? Isparta Belediye başkanı kimdir?

        Isparta Belediyesi hangi partide? Isparta Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Isparta Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Isparta Belediyesini hangi parti kazandı ve Isparta Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Isparta yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:52
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        Isparta Belediye başkan adayları kimlerdir? Isparta Belediyesi hangi partide? Isparta Belediye başkanı kimdir?
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        Isparta BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Isparta Belediye Başkanlığını 50394 alınan oy ve %38.04 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Şükrü Başdeğirmen kazanmıştır.

        Isparta Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 10

        Milliyetçi Hareket Partisi 1

        Cumhuriyet Halk Partisi 1

        İYİ Parti 1

        Isparta BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        YILDIZ TİMUR - HAKPAR Isparta Belediye Başkan Adayı YUSUF ZİYA GÜNAYDIN - MHP Isparta Belediye Başkan Adayı AYDIN APAYDIN - SP Isparta Belediye Başkan Adayı TAHSİN ERBAŞ - TKH Isparta Belediye Başkan Adayı MEHMET ZEKİ ÖZEN - MP Isparta Belediye Başkan Adayı SERHAT KOLBAŞI - ABP Isparta Belediye Başkan Adayı ATAKAN YAZGAN - CHP Isparta Belediye Başkan Adayı EFE BEDİRHAN ÖZBİLGE - DSP Isparta Belediye Başkan Adayı GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU - ZP Isparta Belediye Başkan Adayı ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN - AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı ABDURRAHMAN ŞİMŞEK - BTP Isparta Belediye Başkan Adayı TUNA TOKUÇ - DEVA Isparta Belediye Başkan Adayı AHMET TURAL - İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı MERAL KARAKUŞ - DEM Parti Isparta Belediye Başkan Adayı İSMAİL YUSUF ATASAGUN - MİLLİYOL Isparta Belediye Başkan Adayı RAMAZAN AYTEKİN - YTP Isparta Belediye Başkan Adayı MUSTAFA AYDEMİR - YENİDEN REFAH Isparta Belediye Başkan Adayı ÖZKAN BARAN OKTAY - TKP Isparta Belediye Başkan Adayı HAMZA PEHLİVAN - HKP Isparta Belediye Başkan Adayı HASAN KOÇ - HÜDAPAR Isparta Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DOKUR - BĞMSZ Isparta Belediye Başkan Adayı

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