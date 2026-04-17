Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "İsrail ateşkes ilan etmeye zorlandı" | Dış Haberler

        "İsrail ateşkes ilan etmeye zorlandı"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün yürütülen güçlü diplomasi sayesinde İsrail, ateşkes ilan etmeye zorlandı. Lübnan'da Hizbullah'a ve diğer cephelere yönelik saldırı imkanı kalmamıştır" dedi.

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 19:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD ve İsrail’in İran’ı kısa sürede teslim alma hedeflerinin başarısız olduğunu belirten Pezeşkiyan, "ABD ve İsrail rejimi, kısa sürede ülkemizi teslim alabileceklerini düşünüyordu. Ancak halkın sahadaki varlığı ve silahlı kuvvetlerin cesur direnişi, İran halkı ile ordunun bu şekilde teslim alınamayacağını gösterdi. Halkın sahadaki varlığı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tabloydu. Öyle ki ABD Başkanı (Donald Trump) bu görüntülerin yapay zeka ile üretildiğini iddia etti. İnsanların her gece sokaklarda ve meydanlarda ülkeleri için bu şekilde hazır bulunmasını kabul edemedi. Bu katılım, ülkemizin en büyük dayanağıdır" dedi.

        Bölgedeki son gelişmelere ilişkin konuşan Pezeşkiyan, mevcut sürecin umut verici olduğunu ifade ederek, "Bu süreçte sorunları onurumuzu koruyarak aşacak ve bu aşamadan başımız dik çıkacağız. Bugün yürütülen güçlü diplomasi sayesinde İsrail, ateşkes ilan etmeye zorlandı. Lübnan’da Hizbullah’a ve diğer cephelere yönelik saldırı imkanı kalmamıştır. Bu, sistemin ortaya koyduğu bir çabanın sonucudur. Pakistan’daki kardeşlerimize de ülkemizin onurunu gözeterek süreci hedeflerimiz doğrultusunda yönlendirme çabaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Nükleer silah peşinde değiliz"

        Nükleer silah konusuna da değinen Pezeşkiyan, "Biz nükleer silah peşinde olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Bölgede kaos ya da terör peşinde değiliz. Tek isteğimiz huzur ve ülkemizin toprak bütünlüğünü de onurumuzla savunuyoruz. Hukuk ve uluslararası kurallar çerçevesinde hareket ediyoruz. Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, komutanları, siyasetçileri, bilim insanlarını ve öğrencileri hedef alan ABD ve İsrail’dir. İşledikleri bu suçlar nedeniyle dünya kamuoyunda tepki çekiyorlar, ancak medya gücünü kullanarak İran’ı sorunların kaynağı gibi göstermeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

        *Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı (AA), temsilidir

