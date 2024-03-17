İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah operasyonunun birkaç hafta içinde düzenleneceğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası baskıya rağmen Refah'a düzenlenecek operasyondan geri adım atmayacaklarını söyledi.

Netanyahu, bugünkü kabine toplantısının başında yaptığı açıklamada, "Refah'a gireceğiz. Birkaç hafta sürse de bu gerçekleşecek" dedi.

Uluslararası baskının artmasına rağmen saldırılardan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Netanyahu, 7 Ekim'de yaşananları unuttukları gerekçesiyle müttefiklerini suçladı.

İsrail Başbakanı, "Uluslararası toplumdaki dostlarımıza soruyorum. Hafızanız bu kadar mı zayıf? Holokost'tan bu yana Yahudilere karşı işlenen en kötü katliam olan 7 Ekim'i ne çabuk unuttunuz?" dedi.

Netanyahu, "İsrail'in kendisini Hamas'ın canavarlarına karşı savunma hakkını inkar etmeye bu kadar çabuk mu hazır hale geldiniz?" ifadelerini kullandı.

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7 EKİM SALDIRISI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarsa 163'üncü günde de devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 645'e, yaralananların sayısının ise 73 bin 676'ya yükseldiği belirtildi.

REFAH'A SALDIRI

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.