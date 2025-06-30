İsrail basını: Donald Trump Netanyahu ile görüşecek

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Temmuz Pazartesi günü, Beyaz Saray'da bir araya geleceğini bildirdi.

Jerusalem Post'un haberine göre, Netanyahu ile birlikte İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Darmer de pazartesi günü Washington'da olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'e 510 milyon dolarlık mühimmat satışını onayladığını bildirdi.

TRUMP NETANYAHU İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davalarının düşürülmesi adına bir kez daha çağrıda bulunmuştu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarına yönelik açıklama yaptı.

"Savaş kahramanı" olarak nitelediği Netanyahu'ya İsrail'de yapılanların "korkunç" olduğunu savunan Trump, onun, İran'ın nükleer tehdidinin "başarıyla" bertaraf edilmesi konusunda "ABD ile iyi bir işbirliği yaptığını" ve iki ülkeyi "zafere taşıdığını" belirtti.

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Trump, "İsrail'in Başbakanı nasıl olur da hiçbir neden olmaksızın tüm gün mahkeme salonunda oturmaya zorlanabilir? Bu siyasi bir cadı avı, bana yöneltilen cadı avına çok benziyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun, Hamas ile esirler konusunda müzakere sürecinde olduğunu aktaran Trump, bunun hem İran hem de Hamas müzakerelerini aksatacağını savundu. Trump, "Kontrolden çıkan savcıların Binyamin Netanyahu'ya yaptıkları tam bir delilik." değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin "İsrail'i korumak ve desteklemek için yılda milyarlarca dolar harcadığını" belirten Trump, davaların düşürülmesi çağırısı yaptı. Trump'tan "Gazze'deki anlaşmayı yapın" paylaşımı Ayrıca Trump, aynı platformdan "Gazze'deki anlaşmayı yapın. Esirleri geri getirin." şeklinde bir paylaşım da yaptı. Trump, 26 Ocak'ta da Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davalarını "cadı avı" olarak nitelendirmiş, davanın derhal iptal edilmesini talep etmişti. Netanyahu'nun yolsuzluk davaları İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. REKLAM Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü. Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.