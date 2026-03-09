Canlı
        Haberler Dünya İsrail basınına göre güvenlik birimi Hizbullah’ın saldırılarını genişletmesini bekliyor | Dış Haberler

        İsrail basınına göre güvenlik birimi Hizbullah’ın saldırılarını genişletmesini bekliyor

        İsrail basınına göre güvenlik birimi, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'a Hizbullah'ın önümüzdeki günlerde roket saldırılarını genişletip yoğunlaştırabileceği. İç cepheyi ve hayati altyapıyı hedef alabileceği yönünde uyarı iletti

        Giriş: 09.03.2026 - 23:03
        İsrail'de Hizbullah alarmı

        İsrail güvenlik biriminin Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz’a Hizbullah’ın önümüzdeki günlerde saldırılarını genişletebileceği yönünde değerlendirme sunduğunu bildirildi.

        İsrail’in Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, güvenlik biriminin Netanyahu ve Katz’a Hizbullah’ın roket saldırılarının önümüzdeki günlerde artmasının beklendiğini ilettiği belirtildi.

        Haberde ayrıca Hizbullah’ın İsrail iç cephesini hedef alan saldırılarını yoğunlaştırmayı ve hayati altyapı tesislerini vurmak da dahil olmak üzere daha fazla etki oluşturmayı amaçlayabileceği değerlendirmesine yer verildi.

        İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

        İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı

        MSB: 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri KKTCye konuşlandırıldı

        Milli Savunma Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, bugünden itibaren KKTCye konuşlandırıldığı bildirildi. (AA)

