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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Batı Şeria'da 3'ü çocuk 5 Filistinliyi öldürdü

        İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3'ü çocuk 5 Filistinliyi öldürdü

        İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil, Eriha ve El-Bire kentlerinde 3'ü çocuk 5 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 07:12 Güncelleme: 15.01.2024 - 07:12
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        İsrail Batı Şeria'da 3'ü çocuk 5 Filistinliyi öldürdü
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        Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Eriha'nın kuzeyindeki Ayn es-Sultan Mülteci Kampına baskın sırasında Filistinlilere ateş açtı.

        Bu sırada göğsünden gerçek mermiyle yaralanan Luey es-Sufi (14) isimli çocuk Eriha Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

        Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, El Halil'in kuzeydoğusundaki Seir kasabası yakınlarında bulunan Er-Rim Vadisinde 2 Filistinliyi ateş açarak öldürdü. İsrail güçleri, Filistinlilerin naaşlarını Filistin Kızılayı ekiplerine teslim etti.

        AA'nın haberine göre; Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasında, öldürülen Filistinlilerin Ahmed Musa Muhammed Cebbarin ve Celal İsa Muhammed Cebbarin olduğu aktarıldı.

        Sağlık Bakanlığı ya da Kızılaydan Filistinlilere neden ateş açıldığına ilişkin bilgi verilmezken, görgü tanıkları, söz konusu Filistinlilerin, Seir ve Eş-Şuyuh kasabaları üzerine kurulu olan Asfar Yahudi yerleşim birimi yakınlarında avlanmaya çıktıkları sırada vurulduklarını belirtti.

        Sağlık Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada da El-Bire'nin kuzey girişinde İsrail güçleri tarafından vurulan Süleyman Muhammed Süleyman Kenan (17) ile Halid Amir Humeydat (16) isimli iki Filistinli gencin öldüğü kaydedildi.

        Böylelikle işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 352'ye yükseldi.

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        #Batı Şeria
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