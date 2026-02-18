Canlı
Habertürk
Habertürk
        "İsrail'de savaş hazırlığı talimatı verildi" | Dış Haberler

        "İsrail'de savaş hazırlığı talimatı verildi"

        ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı ile sivil savunma ve acil durum birimlerine "savaş hazırlığı" talimatı verildiği aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 23:26 Güncelleme: 18.02.2026 - 23:27
        "İsrail'de savaş hazırlığı talimatı verildi"
        ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiği bildirildi.

        İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin ABD'nin İran'a saldırması durumunda Tahran yönetiminin İsrail'e misilleme yapabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

        Bu bağlamda, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı ile sivil savunma ve acil durum birimlerine "savaş hazırlığı" talimatı verildiği aktarıldı.

        ABD'nin İran'a saldırı başlatması ihtimali üzerine İsrail'de tüm kademelerde hazırlık toplantılarının gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Olası saldırının zamanlaması ve kapsamının ise henüz net olmadığı belirtildi.

        İran'a saldırı ihtimali nedeniyle güvenlik kabinesi toplantısı pazar gününe ertelendi

        Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İran'a saldırı ihtimali nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde perşembe toplanacak İsrail güvenlik kabinesi de pazar gününe ertelendi.

        Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, İran'ın yürüttüğü dolaylı müzakerelerde Washington yönetiminin taleplerini karşılamadığını ancak zaman kazanmaya ve ABD'yi yanıltmaya çalıştığını öne sürdü.

        Öte yandan haberde, diplomatik kaynakların Washington yönetiminin sabrının İran'ın beklediğinden daha çabuk tükeneceği yorumunda bulunduğu da aktarıldı.

        ABD'nin İran'a saldırması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağı iddia ediliyor

        İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonun haberinde ise ABD'nin İran'a saldırı başlatması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağı iddia edildi.

        Kanal 12'ye konuşan üst düzey ABD'li bir yetkili, salı günü Cenevre'de İran'la yapılan ikinci tur nükleer müzakerelerin "tam bir fiyasko" olduğunu ileri sürdü.

        Bir diğer ABD'li yetkili ise İran'a nükleer programına ilişkin önemli tavizler içeren şartları kabul etmesi için ay sonuna kadar süre verildiğini iddia etti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik büyük çaplı bir saldırı talimatı vermeye "çok yakın" olduğunu öne süren ABD'li yetkililer, diplomatik takvimin daraldığını ve askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

        Üst düzey İsrailli bir yetkili, "Takvim daralıyor. Bu durum askeri hazırlık açısından da geçerli. Sonunda kararı verecek tek bir kişi var." ifadelerini kullandı.

        İran ile ABD arasında, Umman aracılığında salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde 2,5 saat süren nükleer müzakerelerin ikinci turu yapılmıştı.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin "bazı açılardan iyi gittiğini" ancak askeri seçenekler de dahil, İran'ın ABD'nin belirlediği kırmızı çizgileri kabul etmesi için çalışmaya devam edeceklerini söylemişti.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ikinci tur nükleer müzakereler sonrası ülkesinin nükleer programına ilişkin, "Nükleer silah peşinde değiliz ve bunu doğrulamaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/ATEF SAFADI, temsilidir

