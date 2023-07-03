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İsrail'den Batı Şeria'ya hava saldırısı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 4'ü Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında olmak üzere 5 kişiyi öldürdü, 27 kişiyi yaraladı. Filistin ise İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskını şiddetle kınadı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgal hükümetinin Cenin kenti ve kampında yaptığı şey, savunmasız halkımıza karşı yeni bir savaş suçudur" ifadelerine yer verdi.

İsrail'den Batı Şeria'ya hava saldırısı: 5 Filistinli hayatını kaybetti
AA

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin başından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıda, 7'si ağır olmak üzere 27 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cenin'de Filistinlilere ait bir evi 3 füzeyle hedef aldı.

İsrail askerleri söz konusu hava saldırısının ardından çok sayıda zırhlı araç ve iş makineleri eşliğinde kente baskın düzenledi ve Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.

Görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi'nin ailesine ait evi kuşattığı bilgisini paylaştı.

İsrail savaş uçaklarının Cenin Mülteci Kampı'nı bir süre vurmaya devam ettiğini aktaran görgü tanıkları, İsrail ordusunun bölgeye ayrıca takviye güç gönderdiğine işaret etti.

İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı baskınında Filistinlilere ait bazı evleri kuşattığı, askerlerin yaralıları almaya çalışan ambulanslara engel olduğu ifade edildi.

İsrail uçakları, giriş-çıkışlara kapatılan Cenin Mülteci Kampı'nın semalarında yoğun uçuşlar yaptı.

EL-BİRE'DE 1 FİLİSTİNLİ VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın El-Bire kenti girişinde İsrail askerleri tarafından başından vurularak ağır yaralanan bir Filistinlinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

FİLİSTİN: SAVAŞ SUÇUDUR

Filistin, Batı Şeria'nın Cenin kentine İsrail'in düzenlediği hava saldırısı ve baskını şiddetle kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail işgal hükümetinin Cenin kenti ve kampında yaptığı şey, savunmasız halkımıza karşı yeni bir savaş suçudur" ifadelerine yer verdi.

"Filistin halkı işgal yenilip, özgürlüğüne kavuşana kadar bu vahşi saldırı karşısında diz çökmeyecek, teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve topraklarında sebatla duracaktır." ifadelerini kullanan Ebu Rudeyne, İsrail'in Cenin kentine yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını vurguladı.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İsrail ordusu, Cenin saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Cenin'e düzenlenen hava saldırısında, "Cenin Tugayı" adlı Filistinli direnişçilere ait bir "ortak operasyon odasının hedef alındığı" ifade edildi.

HAMAS'TAN 'SAVUNMA SAVAŞI' VURGUSU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Cenin Mülteci Kampı'nı savunma savaşına, birlikte omuz omuza giriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in, Batı Şeria’daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 185'e yükseldi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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