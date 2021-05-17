İsrail'den Bella Hadid'e tepki! 0:00 / 0:00

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Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermesinin ardından İsrail'in hedefi oldu.

— Israel ישראל (@Israel) May 16, 2021

İsrail'in resmi Twitter hesabından, Bella Hadid’i hedef göstererek "Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun." paylaşımında bulunuldu.

Filistin asıllı model New York kentinde düzenlenen Filistin'e destek protestosuna katılmıştı.

Hadid, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak, elinde Filistin bayrağı taşıdı. Hadid, Instagram hesabından ise bir dizi fotoğraf ve video paylaşarak, “Kalbimin hissetme şekli bu. Bu kadar güzel, akıllı, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinli aynı yerde. Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz! Filistin özgür oluncaya kadar Özgür Filistin!” mesajını yayınlamıştı.