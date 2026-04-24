        Haberler Dünya İsrail'den Slovakya'ya hava savunma sistemi satışı | Dış Haberler

        İsrail'den Slovakya'ya hava savunma sistemi satışı

        İsrail, 2024 yılında imzalanan 560 milyon euroluk anlaşma kapsamında, Barak MX hava savunma sistemini Slovakya'ya teslim etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 05:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Slovakya'ya hava savunma sistemi satışı

        İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teslimatın planlanandan önce tamamlandığı ve eğitim ile operasyonel hazırlığı da içerdiği kaydedildi.

        AA'nın haberine göre, Barak MX hava savunma sisteminin, Slovakya'nın hava tehditlerine karşı hava savunma kabiliyetini geliştireceği iddia edilen açıklamada, bunun NATO’nun kolektif güvenlik mimarisini de güçlendireceği ileri sürüldü.

        Açıklamada, Barak MX'in çok katmanlı bir hava savunma sistemi olduğu, 35, 70 ve 150 km menzilli üç önleme füzesine sahip olduğu belirtildi.

        Slovakya Savunma Bakanı Robert Kalinak, İsrail'den alınan Barak MX sisteminin ilk bataryasının açıklanmayan bir noktaya konuşlandırıldığını kaydetti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 22 Nisan 2026 (Lübnan'da Ateşkes İran'a Mı Bağlı?)

        NATO Genel Sekreteri Ankara'da. Jet yakıtı krizi derinleşiyor. Trump ateşkesi neden uzattı? Lübnan'da ateşkes İran'a mı bağlı? Psikolojik üstünlük İran'a mı geçti? Trump'ın İran'a karşı kozu mu kalmadı? HT 360'da Dilek Gül sundu.  

